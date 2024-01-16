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16 января, 00:27

Названы условия для переговоров между Россией и Украиной

РИА "Новости": Переговоры по конфликту возможны лишь между Киевом и Москвой

Проходящие по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского встречи не имеют никакого смысла. Как рассказал РИА "Новости" источник в Москве, переговоры по конфликту на Украине между киевскими властями и Россией если и состоятся, то будут проходить не в таком формате, а с учётом ситуации "на земле".

"Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий", — заявил собеседник информагентства.

Источник также подчеркнул, что без участия России подобного рода встречи не имеют никакого смысла. Помимо того, он напомнил, что киевский режим юридически закрепил запрет на переговоры с Москвой, а его западные партнёры не перестают поставлять украинцам вооружение для террористических атак.

Встреча в Давосе по "формуле мира" Зеленского закончилась ничем, пишут СМИ
Встреча в Давосе по "формуле мира" Зеленского закончилась ничем, пишут СМИ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую в Давосе встречу по "формуле мира" Владимира Зеленского. По его словам, это мероприятие представляет собой "разговор ради разговоров", а без российских представителей обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта бессмысленно.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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