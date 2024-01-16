Психолог назвала способ побороть хандру второй рабочей недели января

Один из самых тяжёлых рабочих дней — второй понедельник января, как и вся вторая неделя. Как настроиться на рабочий лад и улучшить себе настроение, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала психолог Анна Девятка.

Она пояснила, что рабочие будни, в отличие от праздников, требуют осознания того, что нужно выполнить массу обязательств. Кроме того, в этот период многие подводят итоги своим тратам в предпраздничный и каникулярный периоды. И если потрачено было больше, чем планировалось, а такое бывает часто, человек испытывает дополнительный стресс.

"В праздники люди многое себе обещают: учить английский или заниматься спортом. С приходом рабочих будней они понимают, что времени на это нет, это заставляет хандрить и чувствовать неуверенность в себе", — рассказала Девятка.

Психолог посоветовала придерживаться излюбленных ритуалов, чтобы поддерживать хорошее настроение и работоспособность. В том числе важно находить время на то, что нравится, баловать себя приятными мелочами и заботиться о себе.