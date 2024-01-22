День авиации войск ПВО, День попкорна, Филиппов день: Праздники и приметы 22 января
Сегодня, 22 января 2024 года, в России свой праздник отмечают защитники Отечества, стоящие на страже неба. Также на эту дату приходятся праздники, посвящённые владельцам кошек, одной молодой профессии и любимому лакомству киноманов.
22 января отмечается День авиации войск ПВО. Обложка © Shutterstock
День авиации войск ПВО
22 января в России отмечается один из праздников защитников неба — День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО). Несколько фактов о нём.
- Это официальный российский ведомственный праздник.
- Был учреждён в 1996 году приказом главнокомандующего войсками ПВО РФ.
- Ежегодно отмечается в фиксированный день — 22 января.
- Приурочен к дате формирования Первого корпуса авиации противовоздушной обороны.
22 января в России отмечается День войск авиации ПВО, поскольку 22 января 1942 года в эту дату приказом Народного Комиссариата обороны СССР корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выделенные для нужд противовоздушной обороны, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания были переданы в полное подчинение командующему войсками ПВО. Таким образом, авиация ПВО именно в эту дату появилась как род войск противовоздушной обороны.
Причиной стали условия Великой Отечественной войны, когда истребители нужно было задействовать для обороны различных объектов от вражеской авиации. На первом этапе в состав авиации ПВО из ВВС передали 40 истребительных авиационных полков. А уже к концу войны истребительная авиация ПВО включала армию, четыре корпуса, 24 дивизии. В её распоряжении было около 3200 самолётов, которые применялись как средства борьбы на дальних подступах к объектам прикрытия. Лётчиками этих соединений за время ВОВ было проведено 6787 воздушных боёв, уничтожено 4170 вражеских самолётов.
В современной истории России авиация ПВО несколько раз передавалась из состава войск ПВО в Военно-воздушные силы и обратно. В 2015 году авиация ПВО стала частью Воздушно-космических сил страны. На вооружении авиации ПВО сейчас стоят истребители МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-34 различных модификаций. Продолжается создание самолёта следующего поколения — дальнего перехватчика МиГ-41. Периодически боевые машины поднимаются в небо, чтобы обозначить своё присутствие перед военными самолётами других стран, приближающихся к границе.
День попкорна
22 января отмечается День попкорна. Фото © Shutterstock
22 января в России можно отметить праздник, посвящённый очень популярному в разных странах продукту. На эту дату приходится День попкорна, или День рождения воздушной кукурузы.
- Это интернациональный неофициальный праздник.
- Ежегодно отмечается 22 января, по календарю не смещается.
- Приурочен к годовщине "знакомства" колонистов с этим продуктом.
Попкорн, или воздушная кукуруза, — это угощение, которое человечеству знакомо издревле. Обработанные при высокой температуре зёрна были найдены археологами в перуанских захоронениях, и их возраст превышает тысячу лет. Также там находили сосуды для приготовления попкорна.
Неформальный праздник, посвящённый этому продукту, отмечается каждый год 22 января, так как считается, что именно в эту дату в 1630 году английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. Популярной в западном мире она стала только три века спустя, когда американец Чарли Критоз изобрёл "поппер" — машину для попкорна на паровом двигателе. В наше время воздушную кукурузу уже готовят с сахаром и различными добавками, и это резко снижает её полезность.
В Роспотребнадзоре поясняют, что попкорн благоприятно влияет на здоровье благодаря составу зёрен кукурузы, которые являются ценным источником витаминов, кальция и клетчатки. Сам по себе зерновой продукт считается низкокалорийным, но при этом питательным и быстро утоляющим голод. Касается же это всё только попкорна без добавок, ведь они содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные даже вызывать привыкание. Неумеренное употребление попкорна с различными дополнительными вкусами и ароматами может привести к развитию аллергии, гастрита и язвы. А ещё если кукуруза сладкая и приготовлена в масле, то калорийность значительно повышается, что приводит к быстрому набору лишнего веса.
День комьюнити-менеджера
22 января отмечается День комьюнити-менеджера. Фото © Shutterstock
22 января 2024 года в России и других странах отмечается праздник, касающийся представителей очень молодой профессии, — День комьюнити-менеджера (Community Manager Appreciation Day). Вот что о нём известно.
- Это международный профессиональный день.
- Официально не утверждён.
- Был введён по инициативе американской Ассоциации комьюнити-менеджмента.
- Ежегодно отмечается в последний понедельник января.
- В 2024 году приходится на 22 января.
Профессия комьюнити-менеджера появилась совсем недавно, потому что она связана с цифровой средой. "Комьюнити" по-английски означает "сообщество", а "менеджер" — управляющий. То есть речь о человеке, который управляет сообществом, в данном случае группой посетителей сайта или какого-то другого онлайн-ресурса. Он отвечает за общение интернет-аудитории, модерирует посты, оказывает поддержку пользователям. Также комьюнити-менеджер может заниматься продвижением товара, бренда или явления среди потенциальных потребителей.
Работа комьюнити-менеджера основана на целом ряде дисциплин: педагогики, PR, HR, социальной психологии и так далее. В числе основных навыков такого специалисты выделяют эмпатию, умение общаться и вести переговоры, способность к управлению проектами, сильные организаторские способности, готовность к анализу данных.
Как профессиональный праздник День комьюнити-менеджера был введён в 2010 году американской Ассоциацией комьюнити-менеджмента по инициативе аналитика Джереми Оуянга. К этой дате обычно приурочены съезды и конференции представителей профессии.
День ответов на вопросы вашей кошки
22 января отмечается День ответов на вопросы вашей кошки. Фото © Shutterstock
22 января владельцы пушистых питомцев в России могут отметить забавный праздник — День ответов на вопросы вашей кошки (Answer Your Cat`s Questions Day). Вот что о нём известно.
- Это международный шуточный праздник.
- Придуман американской супружеской четой в 2019 году.
- Отмечается ежегодно 22 января.
- Цель — побуждать хозяев искать общий язык с их питомцем.
Кошки — самые распространённые домашние животные в мире. Примерно 80% жителей планеты держат питомцев, и больше половины от их общего количества приходится именно на эти мяукающие создания. Собаки занимают второе место. Кошки настолько любимы людьми, что все посвящённые им праздники и не сосчитать. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 29 октября, в Польше — 17 февраля и так далее.
За такой сегодняшний необычный праздник, как День ответов на вопросы вашей кошки, нужно благодарить американскую чету Томаса Рой и Рут Рой. Они придумали целый ежегодный календарь подобных необычных дат. По задумке супругов, нынешний праздник должен стимулировать хозяев кошек к лучшему пониманию потребностей и желаний их питомцев. А как научиться понимать другого, если не пытаться взглянуть на мир вокруг его глазами. Предлагаем несколько вопросов, которые кошки могли бы задать своим хозяевам (и каждый может придумать ещё несколько своих).
- Почему нельзя есть цветы?
- Куда деваются люди, когда выходят за дверь квартиры?
- Сколько можно меня фотографировать?
- Почему люди не хотят играть, а смотрят всё время в светящиеся коробочки?
- Почему нельзя точить когти о стены и диван?
День памяти святителя Филиппа
22 января Русская православная церковь чтит память святителя Филиппа (в миру Феодора), митрополита Московского и всея России, чудотворца. Жил он в XVI веке, происходил из боярского рода. В юности его приблизил великий князь Василий III, но служба при дворе не прельщала юношу. Он ушёл тайно в Соловецкий монастырь. Когда на трон взошёл Иван Грозный, то призвал к себе Филиппа, которого знал и любил в детстве. Царь рассчитывал на его поддержку в борьбе с боярами и сделал Филиппа митрополитом. Однако тот, видя беззаконие опричнины и бесчисленные казни, стал обличать государя, за что был заключён в оковы и заточён в монастырь, где принял мученическую кончину.
Филиппов день
На Руси в эту дату отмечали Филиппов день. Он знаменовал окончание долгого периода праздников и начало рабочего периода. Предстояло провести большую уборку, начать готовиться к весне. На Филиппа также было принято ходить в баню, чтобы обрести здоровье на весь год. Под запретом было безделье. Считалось, что ленящимся в этот день грозит безденежье. А ещё нельзя обсуждать и осуждать других людей. Сплетни, а также ругань воспринимались как спутники болезней.
Погодные приметы 22 января
- Ясный день — к хорошему урожаю.
- Вьюга — к ненастному лету.
- Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к усилению мороза.
- Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.
- Иней на деревьях — в феврале жди потепления.
Именинники 22 января
22 января может отмечать именины российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Сегодня, 22 января, именины могут отмечать
- Захар
- Филипп
- Павел
- Пётр
- Антонина.