День авиации войск ПВО, День попкорна, Филиппов день: Праздники и приметы 22 января Сегодня, 22 января 2024 года, в России свой праздник отмечают защитники Отечества, стоящие на страже неба. Также на эту дату приходятся праздники, посвящённые владельцам кошек, одной молодой профессии и любимому лакомству киноманов. 21 января, 21:01 22 января отмечается День авиации войск ПВО. Обложка © Shutterstock

День авиации войск ПВО

22 января в России отмечается один из праздников защитников неба — День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО). Несколько фактов о нём. Это официальный российский ведомственный праздник.

Был учреждён в 1996 году приказом главнокомандующего войсками ПВО РФ.

Ежегодно отмечается в фиксированный день — 22 января.

Приурочен к дате формирования Первого корпуса авиации противовоздушной обороны.

22 января в России отмечается День войск авиации ПВО, поскольку 22 января 1942 года в эту дату приказом Народного Комиссариата обороны СССР корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выделенные для нужд противовоздушной обороны, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания были переданы в полное подчинение командующему войсками ПВО. Таким образом, авиация ПВО именно в эту дату появилась как род войск противовоздушной обороны.

Причиной стали условия Великой Отечественной войны, когда истребители нужно было задействовать для обороны различных объектов от вражеской авиации. На первом этапе в состав авиации ПВО из ВВС передали 40 истребительных авиационных полков. А уже к концу войны истребительная авиация ПВО включала армию, четыре корпуса, 24 дивизии. В её распоряжении было около 3200 самолётов, которые применялись как средства борьбы на дальних подступах к объектам прикрытия. Лётчиками этих соединений за время ВОВ было проведено 6787 воздушных боёв, уничтожено 4170 вражеских самолётов.

В современной истории России авиация ПВО несколько раз передавалась из состава войск ПВО в Военно-воздушные силы и обратно. В 2015 году авиация ПВО стала частью Воздушно-космических сил страны. На вооружении авиации ПВО сейчас стоят истребители МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-34 различных модификаций. Продолжается создание самолёта следующего поколения — дальнего перехватчика МиГ-41. Периодически боевые машины поднимаются в небо, чтобы обозначить своё присутствие перед военными самолётами других стран, приближающихся к границе.

День попкорна

22 января отмечается День попкорна. Фото © Shutterstock

22 января в России можно отметить праздник, посвящённый очень популярному в разных странах продукту. На эту дату приходится День попкорна, или День рождения воздушной кукурузы. Это интернациональный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается 22 января, по календарю не смещается.

Приурочен к годовщине "знакомства" колонистов с этим продуктом.

Попкорн, или воздушная кукуруза, — это угощение, которое человечеству знакомо издревле. Обработанные при высокой температуре зёрна были найдены археологами в перуанских захоронениях, и их возраст превышает тысячу лет. Также там находили сосуды для приготовления попкорна.

Неформальный праздник, посвящённый этому продукту, отмечается каждый год 22 января, так как считается, что именно в эту дату в 1630 году английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. Популярной в западном мире она стала только три века спустя, когда американец Чарли Критоз изобрёл "поппер" — машину для попкорна на паровом двигателе. В наше время воздушную кукурузу уже готовят с сахаром и различными добавками, и это резко снижает её полезность.

В Роспотребнадзоре поясняют, что попкорн благоприятно влияет на здоровье благодаря составу зёрен кукурузы, которые являются ценным источником витаминов, кальция и клетчатки. Сам по себе зерновой продукт считается низкокалорийным, но при этом питательным и быстро утоляющим голод. Касается же это всё только попкорна без добавок, ведь они содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные даже вызывать привыкание. Неумеренное употребление попкорна с различными дополнительными вкусами и ароматами может привести к развитию аллергии, гастрита и язвы. А ещё если кукуруза сладкая и приготовлена в масле, то калорийность значительно повышается, что приводит к быстрому набору лишнего веса.

День комьюнити-менеджера

22 января отмечается День комьюнити-менеджера. Фото © Shutterstock

22 января 2024 года в России и других странах отмечается праздник, касающийся представителей очень молодой профессии, — День комьюнити-менеджера (Community Manager Appreciation Day). Вот что о нём известно. Это международный профессиональный день.

Официально не утверждён.

Был введён по инициативе американской Ассоциации комьюнити-менеджмента.

Ежегодно отмечается в последний понедельник января.

В 2024 году приходится на 22 января.

Профессия комьюнити-менеджера появилась совсем недавно, потому что она связана с цифровой средой. "Комьюнити" по-английски означает "сообщество", а "менеджер" — управляющий. То есть речь о человеке, который управляет сообществом, в данном случае группой посетителей сайта или какого-то другого онлайн-ресурса. Он отвечает за общение интернет-аудитории, модерирует посты, оказывает поддержку пользователям. Также комьюнити-менеджер может заниматься продвижением товара, бренда или явления среди потенциальных потребителей.

Работа комьюнити-менеджера основана на целом ряде дисциплин: педагогики, PR, HR, социальной психологии и так далее. В числе основных навыков такого специалисты выделяют эмпатию, умение общаться и вести переговоры, способность к управлению проектами, сильные организаторские способности, готовность к анализу данных.

Как профессиональный праздник День комьюнити-менеджера был введён в 2010 году американской Ассоциацией комьюнити-менеджмента по инициативе аналитика Джереми Оуянга. К этой дате обычно приурочены съезды и конференции представителей профессии.

День ответов на вопросы вашей кошки

22 января отмечается День ответов на вопросы вашей кошки. Фото © Shutterstock

22 января владельцы пушистых питомцев в России могут отметить забавный праздник — День ответов на вопросы вашей кошки (Answer Your Cat`s Questions Day). Вот что о нём известно. Это международный шуточный праздник.

Придуман американской супружеской четой в 2019 году.

Отмечается ежегодно 22 января.

Цель — побуждать хозяев искать общий язык с их питомцем.

Кошки — самые распространённые домашние животные в мире. Примерно 80% жителей планеты держат питомцев, и больше половины от их общего количества приходится именно на эти мяукающие создания. Собаки занимают второе место. Кошки настолько любимы людьми, что все посвящённые им праздники и не сосчитать. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 29 октября, в Польше — 17 февраля и так далее.

За такой сегодняшний необычный праздник, как День ответов на вопросы вашей кошки, нужно благодарить американскую чету Томаса Рой и Рут Рой. Они придумали целый ежегодный календарь подобных необычных дат. По задумке супругов, нынешний праздник должен стимулировать хозяев кошек к лучшему пониманию потребностей и желаний их питомцев. А как научиться понимать другого, если не пытаться взглянуть на мир вокруг его глазами. Предлагаем несколько вопросов, которые кошки могли бы задать своим хозяевам (и каждый может придумать ещё несколько своих). Почему нельзя есть цветы?

Куда деваются люди, когда выходят за дверь квартиры?

Сколько можно меня фотографировать?

Почему люди не хотят играть, а смотрят всё время в светящиеся коробочки?

Почему нельзя точить когти о стены и диван?

День памяти святителя Филиппа

22 января Русская православная церковь чтит память святителя Филиппа (в миру Феодора), митрополита Московского и всея России, чудотворца. Жил он в XVI веке, происходил из боярского рода. В юности его приблизил великий князь Василий III, но служба при дворе не прельщала юношу. Он ушёл тайно в Соловецкий монастырь. Когда на трон взошёл Иван Грозный, то призвал к себе Филиппа, которого знал и любил в детстве. Царь рассчитывал на его поддержку в борьбе с боярами и сделал Филиппа митрополитом. Однако тот, видя беззаконие опричнины и бесчисленные казни, стал обличать государя, за что был заключён в оковы и заточён в монастырь, где принял мученическую кончину.

Филиппов день

На Руси в эту дату отмечали Филиппов день. Он знаменовал окончание долгого периода праздников и начало рабочего периода. Предстояло провести большую уборку, начать готовиться к весне. На Филиппа также было принято ходить в баню, чтобы обрести здоровье на весь год. Под запретом было безделье. Считалось, что ленящимся в этот день грозит безденежье. А ещё нельзя обсуждать и осуждать других людей. Сплетни, а также ругань воспринимались как спутники болезней.

Погодные приметы 22 января

Ясный день — к хорошему урожаю.

Вьюга — к ненастному лету.

Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к усилению мороза.

Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

Иней на деревьях — в феврале жди потепления.

Именинники 22 января

22 января может отмечать именины российский писатель, общественный деятель Захар Прилепин. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Сегодня, 22 января, именины могут отмечать Захар

Филипп

Павел

Пётр

Антонина.

Авторы Вадим Андреев