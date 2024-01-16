Девять человек погибли в ДТП с участием автобуса в турецком Мерсине, десятки ранены
TRT Haber: Девять человек стали жертвами ДТП с автобусом в Турции, 30 пострадали
Кадры с места аварии в турецком Мерсине, которая унесла жизнь девяти человек. Обложка © X / tr_hbr
В результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецком Мерсине погибло девять человек. По данным телеканала TRT Haber, ещё 30 пострадали.
"В районе Айдынчык города Мерсин перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибло девять человек и 30 получили ранения", — сказано в сообщении.
Автобус передвигался по маршруту Анталья – Мерсин. На выезде из туннелей Сарыер в районе Айдынчык он влетел в ограждение и перевернулся. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее на Шри-Ланке в ДТП с участием грузовика и туристического автобуса погиб россиянин, ещё девять человек пострадали. Местные экстренные службы бездействовали, и им пришлось самостоятельно добираться до больницы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал заснувший водитель автобуса.