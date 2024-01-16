Никаких голосовых: Эксперт назвала ошибки в деловой переписке, которые бесят собеседника

Голосовые сообщения чаще всего не подходят для деловой переписки, так как неудобны для получателя. Как рассказала Тульской службе новостей доцент кафедры общетеоретических дисциплин и русского языка как иностранного Тульского государственного университета Надежда Захарова, это и другие нюансы могут вызвать раздражение собеседника.

"Не стоит разбивать информацию на несколько сообщений, это может вызвать раздражение собеседника. Когда письмо содержит несколько вопросов или тем, их необходимо структурировать: более целесообразно использовать деление на абзацы или смысловые части, а также использовать нумерацию", — посоветовала Захарова.

Также в деловой переписке следует избегать смайликов. Если вопрос серьёзный и требует времени на обдумывание, лучше вести диалог через электронную почту. Также она позволяет фиксировать долгосрочные договорённости или вести важные переговоры. В случае непредвиденных обстоятельств информацию из почты можно использовать как официальное доказательство в суде.

Что касается времени ответа, на письмо в почте принято реагировать до трёх дней. А вот в мессенджере — как минимум в течение дня, а лучше в первые два-три часа. Если человек понимает, что ему нужно время на обдумывание, следует сообщить об этом собеседнику.

Также рекомендуется общаться в мессенджерах в рамках общепринятого рабочего дня. К тому же Федеральный закон № 407 "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" может рассматривать дистанционное общение по вечерам как сверхурочную работу.