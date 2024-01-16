Российские военные начали ковровые бомбардировки украинских позиций с помощью БПЛА "Инферно"
"Рустехдрон": ВС РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов "Инферно"
Вооружённые силы России начали ковровые бомбардировки украинских позиций в зоне СВО при помощи специальных беспилотников-бомбардировщиков "Инферно". Ударные БПЛА были созданы компанией "Рустехдрон".
"Дрон "Инферно" оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает "бомболюки" и сериями по три сбрасывает гранаты", — передаёт РИА "Новости" слова представителей компании.
По информации "Рустехдрон", беспилотники успешно справляются с уничтожением легкобронированной техники и личных составов ВСУ. В настоящее время российским военным уже направлены сотни таких БПЛА.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны РФ отметили, что пункт был замаскирован, тогда как его обнаружили при помощи FPV-беспилотников.
Unsplash