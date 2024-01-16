В Совфеде раскритиковали идею о нейтральном флоте в Чёрном море

Глава Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал идею о нейтральном военном флоте в Чёрном море, о котором говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ). Согласно докладу, нейтральным государствам следует создать военно-морскую оперативную группу, которая будет заниматься сопровождением судов, вывозящих зерно и удобрения из региона.

По его словам, нейтральный военный флот не может находиться в Чёрном море, так как это противоречит договору о Босфоре. Кроме того, отмечает Климов, существуют определённые правила морского судоходства.

"То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт", — передаёт слова сенатора РИА "Новости".

Член Совфеда также раскритиковал и сам Всемирный экономический форум, назвав его "тусовкой" и "ярмаркой тщеславия". Он добавил, что ни Турция, ни Китай, ни Россия на форум не приехали, тогда как основная деятельность ВЭФ — "поболтать и сделать "делишки".