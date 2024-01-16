Полиция задержала лысого бойца, до потери сознания избившего мужчину в Ленобласти
Участник драки в лифте дома в Ленобласти. Обложка © SHOT
Полиция задержала бойца, устроившего пьяную драку в лифте одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области. Как пишет "Mash на Мойке", им оказался 36-летний неработающий друг пострадавшего, в ту ночь распивавший с ним спиртное.
Неадеквату уже несколько раз выписывали административные протоколы за распитие в общественных местах и мелкое хулиганство, теперь он получил ещё один. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф публиковал видео жёсткой кровавой драки в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти. Полуголый амбал до потери сознания забил своего оппонента. Мужчина захлёбывался кровью и хрипел от боли. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.