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16 января, 07:30

Полиция задержала лысого бойца, до потери сознания избившего мужчину в Ленобласти

Участник драки в лифте дома в Ленобласти. Обложка © SHOT

Участник драки в лифте дома в Ленобласти. Обложка © SHOT

Полиция задержала бойца, устроившего пьяную драку в лифте одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области. Как пишет "Mash на Мойке", им оказался 36-летний неработающий друг пострадавшего, в ту ночь распивавший с ним спиртное.

Неадеквату уже несколько раз выписывали административные протоколы за распитие в общественных местах и мелкое хулиганство, теперь он получил ещё один. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мордобой на троих: Россиянка с кулаками бросилась на обидчика мужа в лифте и отбила его
Мордобой на троих: Россиянка с кулаками бросилась на обидчика мужа в лифте и отбила его

Ранее Лайф публиковал видео жёсткой кровавой драки в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти. Полуголый амбал до потери сознания забил своего оппонента. Мужчина захлёбывался кровью и хрипел от боли. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Матвей Константинов
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