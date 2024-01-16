Полиция задержала лысого бойца, до потери сознания избившего мужчину в Ленобласти

Полиция задержала бойца, устроившего пьяную драку в лифте одного из многоквартирных домов города Мурино Ленинградской области. Как пишет "Mash на Мойке", им оказался 36-летний неработающий друг пострадавшего, в ту ночь распивавший с ним спиртное.

Неадеквату уже несколько раз выписывали административные протоколы за распитие в общественных местах и мелкое хулиганство, теперь он получил ещё один. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.