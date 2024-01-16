В Госдуме предложили запретить немецкое пиво

Глава Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить импорт пива и пивных напитков из недружественных стран. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, копия документа есть в распоряжении газеты "Известия".

В первую очередь парламентарий имеет в виду Германию, на которую за два последних года пришлось более трети импорта, а также Литву и Латвию. Для ФРГ, указал он, экспорт пива важен так же, как и яблок — для Польши.

Так, в 2023 году Германия поставила в Россию пива на 96 миллионов долларов, Литва — на 36,5 миллиона, а Латвия, чей экспорт вырос в четыре раза, — на 34,4 миллиона. По мнению Диденко, недопустимо, что критикующие политику нашей страны государства зарабатывают в РФ.

Депутат напомнил, что иностранное пиво занимает лишь 6% рынка, поэтому его запрет не спровоцирует проблемы с доступностью напитка. Более того, подобные меры только поддержат отечественное производство, а освободившееся место смогут занять марки из дружественных стран.