Экс-глава российского Красного Креста Раиса Лукутцова найдена мёртвой в Москве 16 января, 08:03 Раиса Лукутцова. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

В Москве найдена мёртвой экс-председатель российского Красного Креста Раиса Лукутцова. Как сообщает Mash, тело Лукутцовой обнаружили в её московской квартире.

Предварительно, смерть произошла по естественным причинам — у 74-летней женщины была четвёртая стадия рака.

Лукутцова возглавляла Красный Крест с 2006 по 2021 год. В 2022 году суд дал ей четыре года условно за покушение на мошенничество при попытке незаконно продать подмосковный санаторий.

А ранее в Екатеринбурге был найден мёртвым бывший амбассадор американского бренда одежды Tom Ford Руслан Хамдеев. Тело 46-летнего мужчины, пропавшего в декабре, обнаружили в его собственной квартире.

Авторы Александра Вишнякова