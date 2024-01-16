Экс-глава российского Красного Креста Раиса Лукутцова найдена мёртвой в Москве
Раиса Лукутцова. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин
В Москве найдена мёртвой экс-председатель российского Красного Креста Раиса Лукутцова. Как сообщает Mash, тело Лукутцовой обнаружили в её московской квартире.
Предварительно, смерть произошла по естественным причинам — у 74-летней женщины была четвёртая стадия рака.
Лукутцова возглавляла Красный Крест с 2006 по 2021 год. В 2022 году суд дал ей четыре года условно за покушение на мошенничество при попытке незаконно продать подмосковный санаторий.
А ранее в Екатеринбурге был найден мёртвым бывший амбассадор американского бренда одежды Tom Ford Руслан Хамдеев. Тело 46-летнего мужчины, пропавшего в декабре, обнаружили в его собственной квартире.