В Иркутской области задержан 19-летний парень, готовивший массовое убийство
В Железногорске-Илимском Иркутской области задержан 19-летний парень, который замышлял массовое убийство. По данным SHOT, сначала он хотел совершить налёт на оружейный магазин, чтобы добыть оружие, а затем планировал устроить расстрел в общественном месте.
Как сообщает телеграм-канал, парень нигде не работал и не учился, зато искал в Сети информацию, как убивать людей. Расстрел он собирался совершить в одном из общественных мест Железногорска-Илимского 28 ноября. Он даже выбрал оружейный магазин, на который нападёт. Дома у задержанного нашли молоток, поясной патронташ и очки с красными линзами.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", парню грозит до 20 лет колонии.
А ранее в Татарстане задержали 15-летнего ученика средней школы, который планировал совершить массовое убийство одноклассников. Дома у подростка нашли перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием преступных планов.
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