В Иркутской области задержан 19-летний парень, готовивший массовое убийство

В Железногорске-Илимском Иркутской области задержан 19-летний парень, который замышлял массовое убийство. По данным SHOT, сначала он хотел совершить налёт на оружейный магазин, чтобы добыть оружие, а затем планировал устроить расстрел в общественном месте.

Как сообщает телеграм-канал, парень нигде не работал и не учился, зато искал в Сети информацию, как убивать людей. Расстрел он собирался совершить в одном из общественных мест Железногорска-Илимского 28 ноября. Он даже выбрал оружейный магазин, на который нападёт. Дома у задержанного нашли молоток, поясной патронташ и очки с красными линзами.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации", парню грозит до 20 лет колонии.