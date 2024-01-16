В Госдуме назвали провокационной идею создания нейтрального военного флота в Чёрном море

Создание нейтрального военного флота в Чёрном море может привести к эскалации в Черноморском регионе. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Это нежизнеспособная и провокационная идея... Под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Чёрном море свою военно-морскую базу", — сообщил Шеремет в беседе РИА "Новости".

По его словам, у Российской Федерации достаточно сил, чтобы самостоятельно обеспечивать безопасность прохождения судов в Чёрном море, однако для этого необходимо, чтобы Запад прекратил "спонсировать и оказывать поддержку террористическим государствам, таким как Украина".