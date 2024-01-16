Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ

Житель Симферополя вымогал у женщины-нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На опубликованном видео — задержание и обыск дома у 43-летнего подозреваемого и его родителей.

В Крыму задержали мужчину, вымогавшего у нотариуса деньги для якобы помощи ВСУ. Видео © Telegram / "МВД МЕДИА"

"Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", — добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", задержанный отправлен в СИЗО. Следствие продолжается.

Деньги, найденные у вымогателя из Симферополя. Фото © "МВД МЕДИА"