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16 января, 09:00

Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ

В Крыму задержали мужчину, вымогавшего у нотариуса деньги якобы для помощи ВСУ

Мужчина, вымогавший деньги у нотариуса в Симферополе. Обложка © Telegram / "МВД МЕДИА"

Мужчина, вымогавший деньги у нотариуса в Симферополе. Обложка © Telegram / "МВД МЕДИА"

Житель Симферополя вымогал у женщины-нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На опубликованном видео — задержание и обыск дома у 43-летнего подозреваемого и его родителей.

В Крыму задержали мужчину, вымогавшего у нотариуса деньги для якобы помощи ВСУ. Видео © Telegram / "МВД МЕДИА"

"Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", — добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", задержанный отправлен в СИЗО. Следствие продолжается.

Деньги, найденные у вымогателя из Симферополя. Фото © "МВД МЕДИА"

Деньги, найденные у вымогателя из Симферополя. Фото © "МВД МЕДИА"

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Матвей Константинов
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