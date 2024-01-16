Космический шпионаж: Разведка России узнала о работе более 400 спутников НАТО на Украину
В Минобороны РФ сообщили о работе в интересах ВСУ свыше 400 спутников НАТО
Свыше 400 спутников НАТО работают в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий.
"По нам работают больше 400 спутников из стран НАТО, из которых де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие", — отметил он в беседе с журналом "Международная жизнь".
Как сообщал Лайф, послы государств Североатлантического альянса пообещали Киеву помощь на миллиарды евро в 2024 году. Такие данные приводились в заявлении Совета Украина – НАТО, чьё заседание на уровне послов состоялось в Брюсселе.
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