Космический шпионаж: Разведка России узнала о работе более 400 спутников НАТО на Украину

Свыше 400 спутников НАТО работают в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий.

"По нам работают больше 400 спутников из стран НАТО, из которых де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие", — отметил он в беседе с журналом "Международная жизнь".