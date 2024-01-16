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16 января, 09:45

Путин через Володина передал депутатам Госдумы послание к открытию весенней сессии

Володин пообщался с Путиным перед началом первого заседания весенней сессии Думы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что перед началом первого заседания весенней сессии поговорил с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, глава государства пожелал депутатам успехов в работе.

"Перед началом заседания разговаривал с нашим президентом. Владимир Владимирович просил вам передать самые лучшие пожелания и успехов в работе", — отметил Володин, когда открывал весеннюю сессию.

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Как сообщал Лайф, 15 декабря 2023 года депутаты Госдумы провели заключительное пленарное заседание осенней сессии. По словам Володина, за год нижняя палата парламента приняла 694 закона.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Никита Осипов
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