Путин через Володина передал депутатам Госдумы послание к открытию весенней сессии

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что перед началом первого заседания весенней сессии поговорил с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, глава государства пожелал депутатам успехов в работе.

"Перед началом заседания разговаривал с нашим президентом. Владимир Владимирович просил вам передать самые лучшие пожелания и успехов в работе", — отметил Володин, когда открывал весеннюю сессию.