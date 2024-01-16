Путин через Володина передал депутатам Госдумы послание к открытию весенней сессии
Володин пообщался с Путиным перед началом первого заседания весенней сессии Думы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что перед началом первого заседания весенней сессии поговорил с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, глава государства пожелал депутатам успехов в работе.
"Перед началом заседания разговаривал с нашим президентом. Владимир Владимирович просил вам передать самые лучшие пожелания и успехов в работе", — отметил Володин, когда открывал весеннюю сессию.
Как сообщал Лайф, 15 декабря 2023 года депутаты Госдумы провели заключительное пленарное заседание осенней сессии. По словам Володина, за год нижняя палата парламента приняла 694 закона.
ТАСС / Алексей Дружинин