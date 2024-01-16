Путина проинформируют об итогах переговоров глав МИД России и КНДР

Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Чхве Сон Хи во вторник, 16 января, проинформируют российского лидера Владимира Путина об итогах их переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр иностранных дел КНДР [Чхве Сон Хи] и министр [иностранных дел] России [Сергей] Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.