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16 января, 09:40

Путина проинформируют об итогах переговоров глав МИД России и КНДР

Песков: Главы МИД России и КНДР проинформируют Путина об итогах переговоров

Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Чхве Сон Хи во вторник, 16 января, проинформируют российского лидера Владимира Путина об итогах их переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр иностранных дел КНДР [Чхве Сон Хи] и министр [иностранных дел] России [Сергей] Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Ранее сообщалось, что с визитом в Москву прибыла глава МИД КНДР Чхве Сон Хи. У северокорейской делегации запланированы переговоры с Лавровым. Визит гостей проходит в рамках развития договорённостей, которые были достигнуты на космодроме Восточный во время переговоров Путина и Ким Чен Ына.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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