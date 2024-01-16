Путина проинформируют об итогах переговоров глав МИД России и КНДР
Песков: Главы МИД России и КНДР проинформируют Путина об итогах переговоров
Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Чхве Сон Хи во вторник, 16 января, проинформируют российского лидера Владимира Путина об итогах их переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Министр иностранных дел КНДР [Чхве Сон Хи] и министр [иностранных дел] России [Сергей] Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что с визитом в Москву прибыла глава МИД КНДР Чхве Сон Хи. У северокорейской делегации запланированы переговоры с Лавровым. Визит гостей проходит в рамках развития договорённостей, которые были достигнуты на космодроме Восточный во время переговоров Путина и Ким Чен Ына.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров