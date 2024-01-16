Володин: СВО предотвратила третью мировую войну с миллионами погибших

Начало специальной военной операции на Украине помогло предотвратить третью мировую войну. Об этом на пленарном заседании в весенней сессии парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Начало СВО остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и, в первую очередь, государств Европы", — объяснил председатель Госдумы.

По его словам, Владимир Зеленский до сих пор не оставляет попыток втянуть Европу в третью мировую войну. Но Россия не будет принимать в этом участия, так как она является мирной страной. РФ достигнет целей спецоперации, освободив Украину от оружия, "которое завезено извне", тогда как нацистский режим будет привлечён к ответу.