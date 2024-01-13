Володин: Байдена нужно привлечь к ответственности, пока он не начал войну
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough
Президента США Джо Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности, чтобы он не начал мировую войну. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку США и Британии на Йемен.
"Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН <...> Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", — пояснил он в телеграм-канале.
Володин напомнил, что США погрязли во внутригосударственных проблемах и не могут выбраться из экономического кризиса, а военная помощь Украине вызывает всё больше вопросов у рядовых американцев. На этом фоне Байдену очень нужна "маленькая победоносная война", которая отвлечёт внимание населения. Поэтому, по словам Володина, глава Белого дома не стал уведомлять Конгресс США о начале атаки на Йемен.
Напомним, 12 января США и Великобритания нанесли массовые удары по Йемену. Их целью были военные объекты хуситов. Американский президент Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт, если мятежники не прекратят атаковать американские эсминцы в Красном море. Следующей ночью удары повторились. В Пентагоне объяснили, что на этот раз их целью был радар хуситов в столице Йемена.