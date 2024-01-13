Володин: Байдена нужно привлечь к ответственности, пока он не начал войну 13 января, 08:17 Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Президента США Джо Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности, чтобы он не начал мировую войну. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку США и Британии на Йемен.

"Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН <...> Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", — пояснил он в телеграм-канале.

Володин напомнил, что США погрязли во внутригосударственных проблемах и не могут выбраться из экономического кризиса, а военная помощь Украине вызывает всё больше вопросов у рядовых американцев. На этом фоне Байдену очень нужна "маленькая победоносная война", которая отвлечёт внимание населения. Поэтому, по словам Володина, глава Белого дома не стал уведомлять Конгресс США о начале атаки на Йемен.

Авторы Татьяна Миссуми