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Володин: Байдена нужно привлечь к ответственности, пока он не начал войну

13 января, 08:17
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Президента США Джо Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности, чтобы он не начал мировую войну. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку США и Британии на Йемен.

"Вашингтон совершил нападение на суверенное государство, перечеркнув нормы международного права и наплевав на Устав ООН <...> Если США — правовое государство, Байден должен быть привлечён к уголовной ответственности, пока он не развязал мировую войну, из последних сил хватаясь за власть", пояснил он в телеграм-канале.

Володин напомнил, что США погрязли во внутригосударственных проблемах и не могут выбраться из экономического кризиса, а военная помощь Украине вызывает всё больше вопросов у рядовых американцев. На этом фоне Байдену очень нужна "маленькая победоносная война", которая отвлечёт внимание населения. Поэтому, по словам Володина, глава Белого дома не стал уведомлять Конгресс США о начале атаки на Йемен.

Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана
Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана

Напомним, 12 января США и Великобритания нанесли массовые удары по Йемену. Их целью были военные объекты хуситов. Американский президент Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт, если мятежники не прекратят атаковать американские эсминцы в Красном море. Следующей ночью удары повторились. В Пентагоне объяснили, что на этот раз их целью был радар хуситов в столице Йемена.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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