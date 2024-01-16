Кинолог назвал фатальные ошибки при встрече со стаей бродячих собак

Родители должны выбирать для своих детей безопасный маршрут, чтобы избежать столкновения со стаей бродячих собак. Об этом рассказал кинолог Александр Малиновский.

"Если вы знаете, что на маршруте вашего следования такие собаки могут быть, то лучше маршрут поменять. Особенно это касается родителей, которые должны выбрать для детей самый безопасный маршрут перемещения до школы или по городу", — сообщил RT эксперт.

Кинолог объяснил, что при встрече со стаей собак важно сохранять спокойствие и вести себя максимально уверенно, чтобы не вызвать у животных агрессию. Эксперт советует отойти к стене ближайшего здания, закрыться сумкой или рюкзаком, чтобы собака, "вцепившись в него, боролась с рюкзаком, а не с вашей рукой или ногой". После этого, если есть такая возможность, необходимо позвать на помощь. Противостоять стае собак также поможет перцовый баллончик, однако он не будет гарантировать полную защиту.

"Можно попытаться имитировать, что вы поднимаете камень и пытаетесь его бросить. То есть вы должны повести себя как хищник, а не как добыча", — резюмировал Малиновский, напомнив, что проблемой бродячих собак должна заниматься администрация населённого пункта.