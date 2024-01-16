Российские учёные заявили о неутешительном влиянии ковида на головной мозг

Ковид способен разрушать вещество, ответственное за защиту нервных оболочек головного мозга. Это выяснили учёные из Томского государственного университета (ТГУ).

Они изучают связь между осложнениями после ковида вроде нарушений сна и депрессии с изменением качества и количества миелина — вещества, защищающего нервные волокна мозга и влияющего на прохождение импульсов между нейронами. По словам сотрудника лаборатории нейробиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Дарьи Камаевой, в исследованиях приняло участие несколько групп людей.

"В эксперимент вошли люди, которые не болели коронавирусом или перенесли его бессимптомно, пациенты, у которых диагноз был подтверждён тестом, с лёгким или среднетяжёлым течением, а также пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, в том числе те, кому потребовалась ИВЛ", — привело её слова РИА "Новости".

Учёные использовали специальную технологию обработки данных МРТ, способную дать изображения мозга с отображением концентрации миелина подобно рельефу местности на картах. Согласно первичной оценке, чем тяжелее человек перенёс ковид, тем больше он теряет миелина, в том числе в структурах мозга, отвечающих за когнитивные процессы и регуляцию эмоциональной сферы.

Более того, у пациентов с постковидной депрессией наибольшее снижение вещества — на 3–4% по сравнению с нормой — зафиксировали в гиппокампе и миндалевидном теле, играющих главную роль в формировании эмоций и памяти. Также у них же нарушения по части миелина в частях мозга, ответственных за быструю обработку информации через зрительный анализатор, более выражены, чем у получивших из-за болезни неврологические осложнения.

Эксперты добавили, что тяжёлое течение ковида само по себе конкретно не определяет будущее осложнение, а неврологические, когнитивные или аффективные проблемы нередко появляются у тех, кто перенёс вирус в лёгкой форме.