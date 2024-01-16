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16 января, 11:39

Российские войска уничтожили свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин РСЗО с начала СВО

МО РФ: С начала СВО уничтожено свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин РСЗО

Российские войска уничтожили свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) с начала спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено <...> 1202 боевые машины РСЗО", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Также за время проведения СВО было ликвидировано: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 758 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 7750 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 250 бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, противник лишился двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil

Наталья Исакова
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