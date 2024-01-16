Российские войска уничтожили свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин РСЗО с начала СВО
МО РФ: С начала СВО уничтожено свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин РСЗО
Российские войска уничтожили свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) с начала спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Всего с начала проведения СВО уничтожено <...> 1202 боевые машины РСЗО", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.
Также за время проведения СВО было ликвидировано: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 758 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 7750 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 250 бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, противник лишился двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.
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