Российские войска уничтожили свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин РСЗО с начала СВО

Российские войска уничтожили свыше 1,2 тысячи украинских боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) с начала спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено <...> 1202 боевые машины РСЗО", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Также за время проведения СВО было ликвидировано: 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 758 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 7750 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.