Российские системы ПВО за сутки сбили 69 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожено 13 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.