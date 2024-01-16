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16 января, 11:35

Российские системы ПВО за сутки сбили 69 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожено 13 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Минобороны отчиталось о суточных потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. Речь идёт о порядка 250 военнослужащих и нескольких единицах техники.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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