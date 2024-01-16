Российские системы ПВО за сутки сбили 69 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 69 украинских беспилотников в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожено 13 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось о суточных потерях ВСУ на Краснолиманском направлении. Речь идёт о порядка 250 военнослужащих и нескольких единицах техники.
Vk / Минобороны России