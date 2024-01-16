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16 января, 12:15

Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме "Россия"

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Дня финансов, с которого начинается отраслевой марафон на выставке-форуме "Россия" на территории ВДНХ в Москве. Он отметил, что этот новый этап посвящён успехам отраслей экономики и социальной сферы РФ "и нам, безусловно, есть что показать".

По словам главы кабмина, отраслевой блок начинается с Дня финансов, так как именно устойчивая финансовая инфраструктура является первоочередным условием для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса. В целом же в отраслевые и тематические дни можно будет увидеть результаты совместной работы государства и делового сообщества — той, что делает жизнь комфортнее, интереснее и позволяет реализовываться в личном и профессиональном плане.

Мишустин напомнил, что, по предварительным оценкам Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%. По его словам, это является результатом выполнения поручения президента Владимира Путина и работы Правительства РФ.

"В том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста", — подчеркнул премьер.

Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарил детям ж/д станцию и гитару
Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" подарил детям ж/д станцию и гитару

Ранее Михаил Мишустин анонсировал строительство в России более 600 самолётов за шесть лет. По его словам, речь в том числе идёт о "Суперджетах" и МС-21.

Обложка ©

Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА "Новости"

Матвей Константинов
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