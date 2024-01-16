От котика до волшебной палочки: Стали известны желания москвичей в письмах Деду Морозу

В Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках завершилась шестая почтовая кампания. Все, кто успел отправить послание в срок и указал полный обратный почтовый адрес, до конца зимы получат ответ из столичной усадьбы. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

"Для многих семей письмо Деду Морозу — это приятная традиция. Чтобы отправить его было проще, в ноябре в 41 парке, культурных учреждениях и на других столичных площадках были установлены красочные тематические почтовые ящики. Отправить письмо Деду Морозу можно было даже на станциях метро и в аэропорту", — слова министра приводит сайт мэра Москвы.

Фурсин пояснил, что всего Деду Морозу с начала акции написали 114 тысяч писем, 14 тысяч из которых отправили по электронной почте. Желания москвичи загадывали разные — от котика до волшебной палочки и башенного крана. А вот юные жители столицы просили у зимнего волшебника гаджеты, игрушки, одежду и косметику, а также счастье, здоровье и любовь. Самыми трогательными пожеланиями для Деда Мороза стали просьбы подарить домашних питомцев.

Одним из самых необычных стало желание шестилетнего Максима. Мальчик загадал получить волшебную Золотую Рыбку, способную исполнить любую мечту. А автор другого письма решил постараться ради близких: для себя пожелал немного, зато приложил целый список подарков для родственников.