Целый город на Украине остался без света

Целый город на Украине полностью остался без света: аварийное отключение электроэнергии произошло в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

"Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города", — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся. В Павлограде проживает чуть более 100 тысяч человек.