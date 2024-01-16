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16 января, 13:02

Целый город на Украине остался без света

В Павлограде на Украине произошло аварийное отключение света

Целый город на Украине полностью остался без света: аварийное отключение электроэнергии произошло в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

"Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города", — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся. В Павлограде проживает чуть более 100 тысяч человек.

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Напомним, что буквально сегодня главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что никто не может гарантировать, что в Незалежной не случится блэкаута.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Sergei Chuzavkov

Александра Вишнякова
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