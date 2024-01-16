В "Укрэнерго" дали прогноз о новом блэкауте

Невозможно гарантировать, что общенациональных отключений электроэнергии на территории Украины не будет. Об этом заявил главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными", — заметил Зайченко и объяснил, что потребление электроэнергии продолжает расти как со стороны промышленности, так и со стороны гражданского населения.