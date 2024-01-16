В "Укрэнерго" дали прогноз о новом блэкауте
"Укрэнерго" заявила о невозможности гарантировать, что блэкаута не случится
Невозможно гарантировать, что общенациональных отключений электроэнергии на территории Украины не будет. Об этом заявил главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными", — заметил Зайченко и объяснил, что потребление электроэнергии продолжает расти как со стороны промышленности, так и со стороны гражданского населения.
По его словам, 11 января в Незалежной был зафиксирован очередной рекорд потребления электричества за последние два года. Справиться с такой нагрузкой "Укрэнерго" смогла благодаря в том числе относительно тёплой погоде, из-за которой сейчас сохраняется большая проточность воды по Днепру и Десне.
А ранее Лайф писал, что 7 января глава энергетических программ Центра Разумкова заявил о том, что в ближайшее время на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии. По его словам, причина — резкое похолодание c 7 января. На следующий день украинцев призвали к экономии света из-за роста потребления электроэнергии.
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