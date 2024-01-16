Парламент Эстонии отказался от демонтажа "Бронзового солдата"
Памятник Воину-освободителю в Таллине. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
В Эстонии отклонили законопроект о демонтаже так называемых "красных памятников", установленных при советской власти, включая монумент Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат". Как сообщает пресс-служба эстонского парламента, большинство депутатов — 54 из 101 — проголосовало против инициативы Консервативной народной партии (EKRE) о сносе мемориалов. "За" выступали 14 парламентариев, остальные воздержались.
Напомним, что изначально памятник Воину-освободителю был воздвигнут в 1947-м на холме Тынисмяги прямо в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители и гости эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента. В ночь на 27 апреля 2007 года по приказу правительства "Бронзовый солдат" был перенесён из центра города на Воинское кладбище. В последние годы в Эстонии всё чаще разгорается дискуссия вокруг необходимости снести монумент. В результате это вылилось в законопроект, который сегодня рассмотрели и отклонили в парламенте.
Вместе с тем, как ранее сообщал Лайф, премьер Эстонии объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ на территории республики. Правительство планирует прекратить финансирование образования на русском языке и надеется увеличить количество эстоноговорящих людей. По словам Каи Каллас, возможность получать образование на русском языке стало "большой проблемой" для республики. Политик призналась, что очень жалеет, что ограничения против русского языка не были введены раньше.