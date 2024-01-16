Парламент Эстонии отказался от демонтажа "Бронзового солдата"

В Эстонии отклонили законопроект о демонтаже так называемых "красных памятников", установленных при советской власти, включая монумент Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат". Как сообщает пресс-служба эстонского парламента, большинство депутатов — 54 из 101 — проголосовало против инициативы Консервативной народной партии (EKRE) о сносе мемориалов. "За" выступали 14 парламентариев, остальные воздержались.

Напомним, что изначально памятник Воину-освободителю был воздвигнут в 1947-м на холме Тынисмяги прямо в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители и гости эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента. В ночь на 27 апреля 2007 года по приказу правительства "Бронзовый солдат" был перенесён из центра города на Воинское кладбище. В последние годы в Эстонии всё чаще разгорается дискуссия вокруг необходимости снести монумент. В результате это вылилось в законопроект, который сегодня рассмотрели и отклонили в парламенте.