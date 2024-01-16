"Игра на публику": У Запада нет мирного плана по Украине, заявили в Совфеде

Украина и её западные союзники не готовы обсуждать реалистичные варианты урегулирования вооружённого конфликта, считает зампредседателя Совета Федерации, член Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. По его словам, просьба Владимира Зеленского к властям Швейцарии организовать мирный саммит является игрой на публику.

"Пока это игра на публику... На Западе ничего не меняется. В этом смысле я бы в принципе не стал говорить о наличии какого бы то ни было мирного плана, который бы сейчас всерьёз обсуждался за любым переговорным столом… Таких переговорных столов просто не существует, потому что не существует мирных планов", — сказал политик в эфире радио Sputnik.

Сенатор добавил, что у него "язык не поворачивается" назвать предложения Зеленского реальными. Он напомнил, что за последние десять лет Запад саботировал четыре плана урегулирования на Украине, способных предотвратить или купировать конфликт.

Так, первый был согласован ещё бывшим президентом Незалежной Виктором Януковичем и оппозицией. Договорённости заключались под эгидой Евросоюза и, в частности, Франции, Германии и Польши. С их помощью удалось бы избежать государственного переворота и, считает Косачёв, территориальных потерь.

Далее — Минские соглашения в вариантах 2014-го и 2015 года, которые позволили бы Незалежной сохранить Донбасс. Однако этого по тем же причинам не произошло. Кроме того, Россия в декабре 2021 года делала Западу предложения по сфере безопасности, в том числе "в её украинском измерении", чтобы "не потребовались никакие силовые действия".

"Я думаю, что уместно об этом плане напоминать, потому что он был нами сформулирован и ими, Западом, отвергнут", — указал сенатор.

И последнее отвергнутое Западом предложение России по урегулированию, напомнил политик, — так называемый стамбульский процесс марта 2022 года, который Москва "подкрепляла конкретными шагами" в виде отвода ВС РФ из-под Киева и "ряда других мест". Так наша страна показала свою добрую волю и готовность к поиску согласия.

Однако ничего не вышло, а взамен появился нереалистичный "мирный план" Зеленского. В конечном же счёте мир будет достигнут на условиях, которые сложатся на линии фронта и они точно будут не в пользу Киева или Запада, уверен Косачёв.