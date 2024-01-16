На Кубани опровергли информацию о приказе губернатора ограничить работу ночных клубов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее Кондратьев заявил, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждёт рассвета в окопе". По словам главы Краснодарского края, необходимо помнить и уважать тех, кто защищает Россию. Также губернатор призвал молодёжь знать цену миру. При этом Кондратьев пояснил, что театры, музеи и другие культурные учреждения должны продолжать свою работу. Информация о пересмотре работы ночных клубов как раз и появилась в СМИ после его слов.