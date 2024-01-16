На Кубани опровергли информацию о приказе губернатора ограничить работу ночных клубов
Глава Кубани Кондратьев не давал поручений по пересмотру работы ночных клубов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не давал поручения пересмотреть работу ночных клубов на время проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
"Губернатор не давал таких поручений, а высказал свою позицию. Дальше пересматривать [режим работы ночных клубов] — это уже решение муниципалитетов, владельцев клубов", — приводит РИА "Новости" разъяснения пресс-службы губернатора.
Ранее Кондратьев заявил, что нельзя устраивать "бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждёт рассвета в окопе". По словам главы Краснодарского края, необходимо помнить и уважать тех, кто защищает Россию. Также губернатор призвал молодёжь знать цену миру. При этом Кондратьев пояснил, что театры, музеи и другие культурные учреждения должны продолжать свою работу. Информация о пересмотре работы ночных клубов как раз и появилась в СМИ после его слов.
А ранее Лайф писал, что в Югре в ночном клубе избили бойца СВО с женой. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по данному инциденту, в настоящее время проводится проверка.
ТАСС / POOL / Максим Блинов