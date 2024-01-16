Путин: Сила духа защитников нашего Отечества поражает

Президент Владимир Путин заявил, что поражён силой духа и патриотизмом защитников Отечества, и выразил поддержку их желанию применить свои лучшие качества на благо обществу. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

Премия была учреждена в соответствии с поручением президента и присуждается по десяти номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления.

"Сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма, безусловно, поражают. И если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано", — подчеркнул Владимир Путин.