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16 января, 14:07

Путин: Сила духа защитников нашего Отечества поражает

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что поражён силой духа и патриотизмом защитников Отечества, и выразил поддержку их желанию применить свои лучшие качества на благо обществу. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

Премия была учреждена в соответствии с поручением президента и присуждается по десяти номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления.

"Сила духа защитников нашего Отечества, их глубокое осознание патриотизма, безусловно, поражают. И если у них есть желание в дальнейшем применить свои лучшие качества в разных сферах гражданского служения, это желание обязательно должно быть поддержано", подчеркнул Владимир Путин.

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"Служение как культурный код": Муниципальный форум "Малая родина — сила России" собрал 7,5 тысячи участников

Ранее Лайф сообщал, что россияне отдали почти три миллиона голосов за участников премии "Служение". Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ, главы наблюдательного совета — первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Марина Калегина
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