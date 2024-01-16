"Акт исторического вандализма": Захарова раскритиковала уничтожение мемориальной надписи в Дрездене

Исчезновение надписи в память о жертвах англо-американских бомбардировок немецкого Дрездена в феврале 1945 года является очередным актом исторического вандализма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Очередной акт исторического вандализма прямо сейчас происходит в немецком Дрездене во время восстания крестьян и фермеров, которые, судя по лозунгам, по горло сыты экономической политикой кабинета Олафа Шольца", — написала она в телеграм-канале.

По словам дипломата, самое ужасное в уничтожении то, что это сделали сами немцы, а также то, что оно произошло на фоне поддержки Берлином "прославления фашистских преступников на Украине". Она считает, что необходимо требовать срочного восстановления мемориала.

То, что осталось от мемориальной надписи в Дрездене. Фото © X / Natti171819

Напомним, как писали немецкие СМИ, в Дрездене пропала надпись в память о жертвах англо-американских бомбардировок февраля 1945 года. Она гласила: "Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожжённые тела тысяч жертв авианалётов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру". По разным оценкам, бомбардировки города унесли от 25 до 275 тысяч жизней.