Россиянам рассказали, как получить больничные даже после увольнения

Получить больничные можно в течение 30 дней после увольнения, рассказала замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. По словам эксперта, последний работодатель оплачивает только первые три дня, а после это делает Социальный фонд. Однако претендовать на выплату можно только в случае болезни самого бывшего сотрудника, так что взять такой больничный по уходу за ребёнком не выйдет.

"Уволившемуся сотруднику пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 60% от среднего заработка вне зависимости от его страхового стажа", — сказала она в беседе с "Москвой 24".

Если же экс-работодатель отказывается оплачивать больничный, юрист советует обращаться в Государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Тогда ему грозит административная ответственность. А если работодатель более двух месяцев не оплачивает больничный из корыстной цели или личной заинтересованности, ему может грозить и уголовная ответственность.