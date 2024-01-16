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16 января, 14:59

Путин призвал надзорные органы не "хватать", а беречь россиян от ошибок

Контрольные органы должны не "хватать и не пущать", а помогать российским гражданам не делать ошибок на местах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований субъектов России.

"Контрольно-надзорная деятельность — тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок", указал российский лидер.

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А ранее на совещании Путин впервые прокомментировал "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам лидера российского государства, нужно больше обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Нарыкова
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