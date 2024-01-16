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16 января, 15:40

Лоза признался, что не против выступить с Shaman на одной сцене

Shaman и Юрий Лоза. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Антон Белицкий

Shaman и Юрий Лоза. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Антон Белицкий

Певец Юрий Лоза сообщил, что был бы не против выступить с вокалистом Shaman (Ярослав Дронов) на одной сцене. Музыкант прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слухи о том, что российские артисты якобы отказываются от выступлений с Дроновым на одном концерте.

"Я не наблюдаю того, чтобы кто-то из артистов отказывался работать на одной сцене с Shaman. Я постоянно вижу его выступления в сборных концертах", — подчеркнул Лоза.

Исполнитель дополнил, что артисты не могут выдвигать свои условия и отказываться работать с коллегами, даже если у них отличаются взгляды на жизнь и творчество. По словам певца, звёзд не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, исключение составляют только тематические программы. А вот в обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно, подытожил Лоза.

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А ранее солист рок-группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев заявил, что не знаком с творчеством Shaman. По его словам, Дронов является хорошим вокалистом, но больше ничего про него не знает.

Дарья Нарыкова
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