Лоза признался, что не против выступить с Shaman на одной сцене
Shaman и Юрий Лоза. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Антон Белицкий
Певец Юрий Лоза сообщил, что был бы не против выступить с вокалистом Shaman (Ярослав Дронов) на одной сцене. Музыкант прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" слухи о том, что российские артисты якобы отказываются от выступлений с Дроновым на одном концерте.
"Я не наблюдаю того, чтобы кто-то из артистов отказывался работать на одной сцене с Shaman. Я постоянно вижу его выступления в сборных концертах", — подчеркнул Лоза.
Исполнитель дополнил, что артисты не могут выдвигать свои условия и отказываться работать с коллегами, даже если у них отличаются взгляды на жизнь и творчество. По словам певца, звёзд не должно интересовать, кто стоит с ними рядом, исключение составляют только тематические программы. А вот в обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно, подытожил Лоза.
А ранее солист рок-группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев заявил, что не знаком с творчеством Shaman. По его словам, Дронов является хорошим вокалистом, но больше ничего про него не знает.