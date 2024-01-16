Путин: По государственности Украины может быть нанесён невосполнимый удар

Украинской государственности может быть нанесён "невосполнимый, очень серьёзный удар", если Киев не пойдёт на переговоры. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

Путин заявил, что государственности Украины может быть нанесён невосполнимый удар. Видео © LIFE

"Не только полностью провалилось их контрнаступление, но инициатива в руках России. Если так будет продолжаться, украинской государственности будет нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар", — сказал глава государства.

То, что в дальнейшем произойдёт с Незалежной, — исключительно результат политики киевских властей. Это их зона ответственности, подчеркнул Путин.