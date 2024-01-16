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16 января, 18:45

В Тюмени рабочего засосало в резервуар при ремонте очистных сооружений

В Тюмени в районе Копытова рабочего унесло под крышу гидротехнического резервуара после того, как он упал в камеру, передаёт Ura.ru со ссылкой на источник.

"Человек из подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приёмную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется ещё на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни", — рассказал собеседник агентства.

Кто именно это был, пока не известно. Для поисков и вызволения рабочего на место выехали эксперты Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).

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А вот у кого не было шансов на спасение, так это у 71-летнего жителя Бразилии. Он тоже упал, но в 40-метровую яму, которую сам же выкопал. Так он решил найти золото, зарытое под его домом. О кладе ему рассказал приснившийся дух.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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