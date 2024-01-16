В Тюмени рабочего засосало в резервуар при ремонте очистных сооружений
В Тюмени в районе Копытова рабочего унесло под крышу гидротехнического резервуара после того, как он упал в камеру, передаёт Ura.ru со ссылкой на источник.
"Человек из подрядной организации, выполняющей работы на данном объекте, упал в приёмную камеру гидротехнического резервуара, после чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется ещё на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни", — рассказал собеседник агентства.
Кто именно это был, пока не известно. Для поисков и вызволения рабочего на место выехали эксперты Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).
А вот у кого не было шансов на спасение, так это у 71-летнего жителя Бразилии. Он тоже упал, но в 40-метровую яму, которую сам же выкопал. Так он решил найти золото, зарытое под его домом. О кладе ему рассказал приснившийся дух.
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