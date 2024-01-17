Пакистан предупредил Иран о серьёзных последствиях после ракетного удара
МИД Пакистана: Ракетные удары Ирана могут иметь серьёзные последствия
Исламабад прокомментировал нанесённый накануне ракетный удар Ирана по территории Пакистана. Как говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства, опубликованного на интернет-портале МИД страны, эти атаки могут иметь серьёзные последствия.
"Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьёзные последствия", — указано в тексте обращения.
Помимо этого, дипломаты решительно осудили нарушение своего воздушного пространства со стороны соседней Исламской Республики. В то же время сообщается, что в результате происшествия погибло два ребёнка, три девочки получили ранения.
Напомним, что 16 января Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану. Согласно предоставленным сведениям, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости").
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