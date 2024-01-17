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16 января, 22:27

Пакистан предупредил Иран о серьёзных последствиях после ракетного удара

МИД Пакистана: Ракетные удары Ирана могут иметь серьёзные последствия

Исламабад прокомментировал нанесённый накануне ракетный удар Ирана по территории Пакистана. Как говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства, опубликованного на интернет-портале МИД страны, эти атаки могут иметь серьёзные последствия.

"Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьёзные последствия", — указано в тексте обращения.

Помимо этого, дипломаты решительно осудили нарушение своего воздушного пространства со стороны соседней Исламской Республики. В то же время сообщается, что в результате происшествия погибло два ребёнка, три девочки получили ранения.

КСИР взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль
КСИР взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что 16 января Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану. Согласно предоставленным сведениям, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости").

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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