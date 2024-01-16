Регион

Уведомления отключены

16 января, 18:24
3126

Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану

СМИ: Иран атаковал ракетами и БПЛА террористическую группировку в Пакистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") в Пакистане, передаёт агентство Press TV.

"КСИР нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан", — говорится в публикации.

К слову, это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Ранее Лайф писал, что в ночь на 16 января КСИР нанёс удары по объектам, которые находятся около американского консульства в Ираке. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки МОССАД. До этого КСИР наносил ракетный удар по террористам в Сирии. Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране, из-за которых погибло свыше ста человек.

"Ограничены в ресурсах": Политолог объяснил, почему США не готовы воевать с Ираном
"Ограничены в ресурсах": Политолог объяснил, почему США не готовы воевать с Ираном
Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Иран
  • пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров