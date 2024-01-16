Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану
СМИ: Иран атаковал ракетами и БПЛА террористическую группировку в Пакистане
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") в Пакистане, передаёт агентство Press TV.
"КСИР нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан", — говорится в публикации.
К слову, это первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 16 января КСИР нанёс удары по объектам, которые находятся около американского консульства в Ираке. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки МОССАД. До этого КСИР наносил ракетный удар по террористам в Сирии. Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране, из-за которых погибло свыше ста человек.
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