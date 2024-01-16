Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану

Ранее Лайф писал, что в ночь на 16 января КСИР нанёс удары по объектам, которые находятся около американского консульства в Ираке. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки МОССАД. До этого КСИР наносил ракетный удар по террористам в Сирии. Бомбардировки осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране, из-за которых погибло свыше ста человек.