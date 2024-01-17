В Киеве заявили, что российские войска, в отличие от Вооружённых сил Украины, имеют хорошее техническое оснащение. Как заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука, в частности, у украинских военных нет такого количества беспилотных летательных аппаратов, которые они могли бы применять по ночам.

Чиновник подчеркнул, что дроны, оснащённые приборами ночного видения и инфракрасным наведением, уже давно серийно выпускаются в России. Это позволяет российским военнослужащим атаковать позиции противника даже по ночам. В то же время производство подобной техники для киевского режима является экзотикой, так как, по словам Туки, на Украине делают БПЛА "чуть ли не в гаражах и на дому". Экс-замминистра признал, что российские войска в плане технического оснащения далеко опережают ВСУ.

"Я не знаю почему, но у нас ситуация в этом направлении не позитивная. <...> И с этим надо немедленно что-то делать", — сообщил чиновник в интервью ютуб-каналу Newsroom.