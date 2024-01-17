Миллиарды денег на войну: В ЕП озвучили решение, которое уничтожило Украину
Депутат ЕП Уоллес заявил, что разжигание конфликта НАТО с РФ уничтожило Украину
Попытки Коллективного Запада нанести как можно больший ущерб Российской Федерации привели к уничтожению Украины. С таким мнением во время заседания Европарламента выступил депутат от Ирландии Мик Уоллес.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Евросоюз потратил миллиарды денег на разжигание боевых действий. По словам законотворца, Запад развязал войну, которая помогла без всякой уважительной причины уничтожить Украину, но при этом она никак не отвечает интересам европейцев.
В заключение Уоллес подчеркнул, что при всём желании этот конфликт можно было бы остановить. Как считает депутат, этому помешало желание Североатлантического альянса во главе с Соединёнными Штатами нанести России как можно больше урона.
Ранее в НАТО пытались спрогнозировать дату завершения боевых действий на Украине. Как считает замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, конфликт между Москвой и Киевом будет затяжным и, возможно, не завершится и в 2025 году.
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