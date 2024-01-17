Попытки Коллективного Запада нанести как можно больший ущерб Российской Федерации привели к уничтожению Украины. С таким мнением во время заседания Европарламента выступил депутат от Ирландии Мик Уоллес.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Евросоюз потратил миллиарды денег на разжигание боевых действий. По словам законотворца, Запад развязал войну, которая помогла без всякой уважительной причины уничтожить Украину, но при этом она никак не отвечает интересам европейцев.

В заключение Уоллес подчеркнул, что при всём желании этот конфликт можно было бы остановить. Как считает депутат, этому помешало желание Североатлантического альянса во главе с Соединёнными Штатами нанести России как можно больше урона.