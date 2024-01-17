Кочующие миномёты ВС РФ разгромили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Министерстве обороны РФ рассказали об успехах российской группировки войск "Восток", которая выполняет задачи на Южно-Донецком направлении. Как сообщили в ведомстве, накануне расчёты кочующих 100-миллиметровых миномётов уничтожили опорные пункты ВСУ на данном участке.

Кадры боевой работы кочующих миномётов ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

По информации ведомства, бойцы группировки при помощи 100-миллиметровых миномётов уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные украинскими силами на опорных пунктах на Южно-Донецком направлении.

"Артиллеристы группировки войск "Восток" используют тактику так называемого кочующего миномёта, которая заключается в том, что расчёты постоянно перемещаются и используют для стрельбы заранее подготовленные позиции. Номера расчётов разворачивают миномёт, производят пять-шесть выстрелов, немедленно покидают точку и на автомобиле перемещаются на новую огневую позицию", — пояснили в Минобороны и показали кадры боевой работы миномётов.

В ведомстве добавили, что миномётчики несут боевое дежурство вдоль всей линии фронта, наносят удары по оборонительным сооружениям ВСУ и поддерживают наступательные операции штурмовых подразделений.