Кочующие миномёты ВС РФ разгромили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Министерстве обороны РФ рассказали об успехах российской группировки войск "Восток", которая выполняет задачи на Южно-Донецком направлении. Как сообщили в ведомстве, накануне расчёты кочующих 100-миллиметровых миномётов уничтожили опорные пункты ВСУ на данном участке.
Кадры боевой работы кочующих миномётов ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ
По информации ведомства, бойцы группировки при помощи 100-миллиметровых миномётов уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные украинскими силами на опорных пунктах на Южно-Донецком направлении.
"Артиллеристы группировки войск "Восток" используют тактику так называемого кочующего миномёта, которая заключается в том, что расчёты постоянно перемещаются и используют для стрельбы заранее подготовленные позиции. Номера расчётов разворачивают миномёт, производят пять-шесть выстрелов, немедленно покидают точку и на автомобиле перемещаются на новую огневую позицию", — пояснили в Минобороны и показали кадры боевой работы миномётов.
В ведомстве добавили, что миномётчики несут боевое дежурство вдоль всей линии фронта, наносят удары по оборонительным сооружениям ВСУ и поддерживают наступательные операции штурмовых подразделений.
Ранее украинские военные потеряли на Южно-Донецком направлении до 120 солдат и две боевые бронированные машины. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины у Владимировки и Новомихайловки в ДНР.