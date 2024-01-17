Советник Байдена заявил о формировании нового мирового порядка

На сегодняшний день международное сообщество вступает в новую эру, где развернулось жёсткое соперничество за право определять миропорядок. С таким заявлением в швейцарском Давосе, где с 15 по 19 января проходит Всемирный экономический форум, выступил советник главы Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

Высокопоставленный чиновник сравнил нынешнюю ситуацию в мире с предвоенными годами. В то же время советник Джо Байдена пообещал, что Вашингтон не уйдёт на самоизоляцию, как это было в 30-х годах прошлого века.

"Сегодня мы проживаем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны. Но мы также ведём жёсткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить", — заявил Салливан.

Помимо этого, он подчеркнул, что прямо сейчас формируется новый миропорядок. Член Совета национальной безопасности США также отметил, что мировой порядок развивается с даты окончания Второй мировой войны. Ко всему прочему помощник американского лидера считает, что Соединённые Штаты смогут справиться с главным вызовом нашего времени — стратегической конкуренцией в эпоху взаимозависимости.