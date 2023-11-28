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28 ноября, 13:59

Путин назвал условие для прочного миропорядка

Путин: Прочный миропорядок невозможен без суверенной и сильной России

Прочный миропорядок невозможен без суверенной и сильной России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

"Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен", — сказал глава государства.

Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

Ранее глава государства в ходе этого же заседания заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. Президент подчеркнул, что наша битва за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Он также добавил, что российские войска в ходе СВО защищают подлинную свободу.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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