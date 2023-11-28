Путин назвал условие для прочного миропорядка
Путин: Прочный миропорядок невозможен без суверенной и сильной России
Прочный миропорядок невозможен без суверенной и сильной России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
"Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен", — сказал глава государства.
Ранее глава государства в ходе этого же заседания заявил, что Россия сражается за свободу всего мира. Президент подчеркнул, что наша битва за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Он также добавил, что российские войска в ходе СВО защищают подлинную свободу.
ТАСС / Михаил Метцель