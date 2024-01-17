В Дрездене объяснили уничтожение мемориальной надписи о жертвах бомбардировок

Власти немецкого Дрездена объяснили, что надпись в память о жертвах англо-американских бомбардировок города в феврале 1945 года исчезла в рамках перепланировки объекта.

"В ходе плановых строительных работ на площади Альтмаркт ранее была удалена надпись с конструкции, которая является также частью подземной парковки. Об этом не было сообщено заранее, что вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности", — приводит РИА "Новости" сообщение городских властей.

Договорённости были достигнуты ещё в 2019 году. Тогда надпись хотели перенести в более подходящее место, потому что элемент конструкции является в том числе спинкой каменной скамьи, на которую садились прохожие и нередко покушались вандалы и хулиганы. Спустя год в дополнение к тексту на скамье и подземному спуску была установлена стела с информацией об объекте. В итоге во время строительных работ на площади в 2023-м её повредили и решили заменить. Власти пообещали установить её не позже следующей недели.

Ранее надпись гласила: "Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожжённые тела тысяч жертв авианалётов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру". Теперь же власти хотят разместить информацию о том, что в результате авианалётов были сожжены тела 6865 человек, а их прах был захоронен в братской могиле на кладбище Heidefriedhof. Всего же погибло 25 тысяч человек. Также жителям напомнят о том, что 13 февраля — день поминовения жертв бомбардировок и миллионов погибших национал-социалистической тирании.

"Дрезден осознаёт свою историческую ответственность за эти преступления против человечества. Эта памятная дата служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всём мире", — будет звучат будущая надпись.