Жительницу Подмосковья нашли мёртвой после семейной трагедии

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SHOT: В Ступино нашли тело женщины, которая ранее узнала об изменах мужа

17 января, 07:53
В Московской области женщина покончила с собой после того, как узнала об измене мужа. Обложка © Shutterstock

В Московской области женщина покончила с собой после того, как узнала об измене мужа. Обложка © Shutterstock

В Московской области обнаружили тело женщины. Как пишет SHOT, ранее она узнала об измене мужа. Полиция проводит проверку, а мужчина признался, что считает себя виноватым в трагедии.

43-летняя жительница Ступино догадалась, что супруг ей изменил за несколько недель до Нового года. 49-летний мужчина не стал отпираться и даже извинился, пообещав, что такого больше не повторится. Сначала женщина простила его ради сына, которому уже исполнилось 17 лет.

Однако побороть депрессию ей не удалось. Недавно женщина сказала мужу, что пошла в магазин, а чуть позже её тело нашли возле подъезда со множественными переломами. Полиция допросила супруга погибшей, он признался, что винит себя в её смерти.

Психолог назвала 5 ситуаций, которые не считаются изменой
Психолог назвала 5 ситуаций, которые не считаются изменой

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска с любовником забили мужа, заставшего супругу за изменой. В результате мужчине проломили голову, сломали кости лица и рёбра. Из-за полученных травм у погибшего случилось кровоизлияние в мозг, лёгкие и сердце, он умер на месте. Парочку отправили в СИЗО.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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