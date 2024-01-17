Дети замерзают: Сотни автомобилей оказались в ледяном плену в Ульяновской области

Стало известно о приостановке движения на трассе Р241 в Ульяновской области, где сотни автомобилей оказались в ледяном плену из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Автомобили в ледяном плену в Ульяновской области. Видео © t.me / Mash

По информации канала, автомобилисты и пассажиры простояли на морозе всю ночь, в результате чего некоторые из них обратились за помощью в экстренные службы. Так, группа родителей пожаловалась, что у четверых детей, одному из которых всего шесть месяцев, наблюдаются переохлаждение и высокая температура. Люди также попросили привезти им подгузники и еду.

В настоящее время сотрудники МЧС разворачивают пункт обогрева и мобильную кухню на трассе. Отмечается, что непогода также стала причиной перекрытия трасс М5, М7 и Р240. Движение будет возобновлено после наступления благоприятных условий.