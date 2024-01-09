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9 января, 05:34

Образовалась 10-километровая пробка: Сотни автомобилистов попали в ледяной плен на трассе под Ростовом-на-Дону

Сотни автомобилей стоят в многокилометровой пробке на трассе М4 "Дон"

Сотни автомобилей стоят в десятикилометровой пробке на трассе М4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону с минувшего дня. Всему виной сильные снегопады и массовое ДТП, образовавшееся на фоне непогоды. Один из водителей рассказал SHOT, что за шесть часов ожидания его машина сдвинулась всего на 500 метров. Среди застрявших в ледяном плену есть семьи с детьми.

Сотни водителей попали в ледяной плен на трассе под Ростовом-на-Дону. Видео © SHOT

Тем временем температура воздуха на улице — шесть градусов ниже нуля, а у водителей заканчиваются еда, вода и топливо. Кроме того, жалуются они, дальнобойщики ложатся спать в своих фурах, тормозя и без того медленный поток. Некоторые автомобилисты пытаются объезжать затор по полям.

В Ростовской области на трассе М4 "Дон" развернули ПВР из-за сильного снегопада
В Ростовской области на трассе М4 "Дон" развернули ПВР из-за сильного снегопада

В "Автодоре" уже отчитались о развёртывании пунктов обогрева на 939-м, 983-м и 994-м километрах трассы, аварийные комиссары выдают водителям горячий чай, воду, бутерброды и топливо. Проезд грузовиков и автобусов на отрезке от Каменска-Шахтинского до Шахт временно остановлен. Снегоуборочная техника начала работу.

Ранее на трассе М11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей. Погибло четыре человека. Ещё 17 пострадали, а трое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

СК показал видео с места ДТП с 50 авто и 4 погибшими в Новгородской области
СК показал видео с места ДТП с 50 авто и 4 погибшими в Новгородской области
Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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