Образовалась 10-километровая пробка: Сотни автомобилистов попали в ледяной плен на трассе под Ростовом-на-Дону

Сотни автомобилей стоят в десятикилометровой пробке на трассе М4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону с минувшего дня. Всему виной сильные снегопады и массовое ДТП, образовавшееся на фоне непогоды. Один из водителей рассказал SHOT, что за шесть часов ожидания его машина сдвинулась всего на 500 метров. Среди застрявших в ледяном плену есть семьи с детьми.

Сотни водителей попали в ледяной плен на трассе под Ростовом-на-Дону. Видео © SHOT

Тем временем температура воздуха на улице — шесть градусов ниже нуля, а у водителей заканчиваются еда, вода и топливо. Кроме того, жалуются они, дальнобойщики ложатся спать в своих фурах, тормозя и без того медленный поток. Некоторые автомобилисты пытаются объезжать затор по полям.