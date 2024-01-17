ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал ВСУ данные о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кременского района ЛНР, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации живой силы и техники Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в региональном управлении российской спецслужбы.

"Руководствуясь личными мотивами в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям, [задержанный] осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Полученные данные житель передавал представителям украинской армии через мессенджер.