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17 января, 07:55

ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал ВСУ данные о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кременского района ЛНР, который передавал украинской стороне данные о местах дислокации живой силы и техники Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в региональном управлении российской спецслужбы.

"Руководствуясь личными мотивами в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям, [задержанный] осуществлял собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Полученные данные житель передавал представителям украинской армии через мессенджер.

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А в Ижевске сотрудники ФСБ выявили жительницу, которая вступила в одну из запрещённых в России украинских военизированных террористических организаций. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Теперь женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Николь Вербер
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