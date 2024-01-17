Масштабный сбой в работе WhatsApp произошёл в России

В России зафиксировали масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp. Об этом говорится на сайте "Сбой.рф". Сегодня, 17 января, на работу сервиса уже пожаловались более 1,6 тысячи человек.

"Проблемы могут возникнуть в результате какой-либо аварии или технического сбоя", — говорится в сообщении.

Из данных сайта следует, что больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Башкортостана (53%), следом идут Республика Татарстан (15%) и Москва (14%). Сбои также произошли в Самарской (10%), Нижегородской (2%) и Оренбургской (1%) областях, в Санкт-Петербурге (1%) и Удмуртии (1%).