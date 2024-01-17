Житель Екатеринбурга умер, когда пытался откопать машину из сугроба

Житель Екатеринбурга умер, когда пытался откопать свою машину из сугроба. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник из экстренных служб города.

Всё произошло на улице Белинского при выезде с парковки. Машина зарылась в снег и забуксовала, а 63-летний водитель, видимо, сильно опаздывая, попытался как можно скорее выйти из ситуации и переволновался.

"Схватил лопату, начал рыть, перенервничал — и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим Chevrolet, лопата валялась рядом", — рассказал собеседник агентства.

Причём спасти мужчину сначала пытались и прохожие: пока одни вызывали врачей, кто-то делал непрямой массаж сердца. Однако спасти его всё же не удалось — прибывшие медики констатировали смерть. В итоге его тело два часа пролежало на улице в снегу.